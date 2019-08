Criança é atropelada por parente após se pendurar em carroceria de caminhão no Agreste de PE

Uma criança de 7 anos foi atropelada por um caminhão em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na Rua Governador Barbosa Lima, no bairro Planalto.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo era parente do menino, mas não soube informar o grau de parentesco. A criança se pendurou na carroceria do caminhão e acabou caindo.

A pessoa que estava dirigindo o caminhão não percebeu a queda e atropelou o menino. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)