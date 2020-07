Criança é espancada pelo próprio pai em Serra Talhada

Uma criança foi vítima de espancamento no último domingo (28), na Quadra 07, bairro Mutirão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança relatou ao policiamento que foi agredida pelo seu próprio pai.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estava com edemas nas costas, braços e pernas. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência do início ao seu desfecho.

Diante do exposto, os pais e a criança foram conduzidos até a delegacia local, para adoção das medidas cabíveis.