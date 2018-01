Criança morre afogada em piscina de Chácara em São José do Belmonte

Na tarde deste sábado (06), a cidade de São José do Belmonte ficou abalada com a triste notícia da morte de uma bebê de quase dois anos, que morreu afogada na piscina de uma Chácara no Sítio Impoeiras na mediações da estrada do distrito do Carmo, Zona Rural do Município.

A criança atendia pelo nome de Sófia e estava acompanhada da sua mãe e de outros familiares.

“Infelizmente isso aconteceu, foi um descuido, uma fatalidade, acho que o som alto, ninguém percebeu, muito triste”, comentou a avó da criança.

A mãe da criança atende pelo nome de Paulina, tem 17 anos, residente na Rua Santo Amaro na Vila Delmiro, local onde será velado o corpo da criança. O pai da criança, atende pelo nome de Francisco, o mesmo recebeu a triste notícia na cadeia pública de São José do Belmonte, onde se encontra preso.

