Criança morre ao colocar cabeça para fora de transporte escolar em Serra Talhada

Uma criança de apenas oito anos, identificada como Débora Oliveira, morreu na manhã desta sexta-feira (30), quando vinha para escola num veículo modelo sprinter. O acidente aconteceu nas proximidades do açude Cachoeira II, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do repórter Gabriel Ítalo, da Vilabela FM, a criança vinha acompanhada da mãe, quando colocou a cabeça para fora do veículo, momento em que chocou-se com um ‘mourão’ de uma cancela e cortou parte do pescoço.

Ainda de acordo com Gabriel Ítalo, Débora foi socorrida com vida para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu ao ferimentos e veio a óbito.

Débora Oliveira estudava na Escola Manoel Pereira Neto, no bairro da Malhada.