Uma menina de 7 anos morreu na tarde desse domingo (19) após ter sido atropelada por um caminhão na PE-177 em Quipapá, Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo informou que, ao ver a criança atravessar a rodovia, tentou frear, mas o pneu dianteiro do caminhão passou por cima da garota.

O condutor do veículo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)