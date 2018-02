Criança morre com suspeita de arbovirose no Sertão de PE

Pernambuco tem a segunda morte por suspeita de arboviroses em 2018. Desta vez, um menino de um ano, morador do município de Iguaracy, localizado no Sertão do Estado. O caso, ocorrido no dia 31 de janeiro, foi divulgado nessa quarta-feira (7), na edição mais recente do boletim de monitoramento de dengue, zika e chikungunya da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A ocorrência está sendo analisada pelo Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e outras Arboviroses de PE.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Iguaracy, a criança foi inicialmente tratada no hospital da cidade. Diante da gravidade do caso, o paciente foi encaminhado para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, mas morreu durante a transferência.

O primeiro caso de morte suspeita aconteceu em 27 de janeiro, e a vítima foi uma mulher de 39 anos que residia em Moreno, na Região Metropolitana do Recife. O resultado dos dois casos deve ser sair num prazo de até 70 dias.

De 1º de janeiro de 2018 até o dia 3 de fevereiro, Pernambuco registrou este ano 548 notificações de dengue, sendo 32 destas confirmadas. A chikungunya ocupa o segundo lugar no ranking, com 155 notificações e oito confirmações. Até agora o Estado não tem nenhum caso de zika confirmado, apesar das 26 notificações. Nenhuma morte por qualquer uma das três doenças foi confirmada até o momento.

Da Folha de Pernambuco