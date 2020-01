Criança morre vítima de bala perdida em Pernambuco

Uma menina de 10 anos morreu após ser baleada no início da tarde desse domingo (26), na comunidade da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR). Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que investigará o crime e disse que a criança “provavelmente” foi vítima de bala perdida.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 12h. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

Da Folha de PE