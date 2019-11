Criança morre vítima de dengue e vai a dez número de mortes confirmadas por arboviroses em Pernambuco

Uma menina de 6 anos morreu vítima de dengue no Recife. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nessa quarta-feira (20), a vítima faleceu no dia 6 de outubro. Essa foi a décima morte causada por uma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti confirmada neste ano em Pernambuco, segundo a SES.

Ainda de acordo com a Secretaria, os casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya em Pernambuco mais do que dobraram em 2019 em relação ao ano anterior.

Sobre a morte da menina, a Secretaria de Saúde do Recife informou que a criança foi atendida na Policlínica Barros Lima e transferida para o Hospital de Pediatria Helena Moura, na Zona Norte da capital. Os sintomas eram febre, dor de cabeça e vômito.

Nessa segunda unidade de saúde em que foi atendida, a paciente também apresentou sonolência e dor abdominal, sendo transferida para a UTI pediátrica do Hospital Otávio de Freitas. No dia 6 de outubro, ela faleceu após uma piora do quadro clínico.

Das dez mortes confirmadas em 2019 no estado, nove ocorreram por dengue e uma por chikungunya. Os óbitos estavam em um universo de 112 outros casos registrados ao longo do ano, segundo a SES. Desse total, 57 foram descartados. O restante dos casos segue em análise.

O primeiro óbito por dengue registrado em 2019 foi o de uma adolescente de 12 anos, moradora do bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. Em julho, a prefeitura do Recife informou que ela estava internada em um hospital particular e faleceu no dia 28 de abril.

Aumento de casos suspeitos

Entre 30 de dezembro de 2018 até o dia 9 de novembro deste ano, o aumento de pacientes com suspeitas das três doenças foi de 164,4%, 176,1% e 140,5%, respectivamente, apontou o balanço da secretaria estadual.

Nesse período, foram registrados 57.123 casos suspeitos de dengue pelo governo estadual. Desse total, 18.106 foram confirmados. Em 2018, foram 21.604 casos suspeitos no mesmo espaço de tempo.

Em relação aos casos de zika, 3.578 pacientes foram notificados desde o fim de 2018 até o dia 9 de novembro deste ano. Desse número, foram confirmados 106 casos. No mesmo período do ano passado, foram 1.296 notificações.

Quanto aos casos suspeitos de chikungunya, foram registradas 7.960 notificações ao longo deste ano. Desses casos, 739 foram confirmados. Em 2018, foram notificados 3.198 casos. (G1)