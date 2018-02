Criança vítima de estupro em PE estaria sendo assediada desde o Carnaval

A Polícia Civil divulgou nessa segunda-feira (26) mais detalhes sobre o caso da criança vítima de estupro e tentativa de homicídio no bairro dos Coelhos, área Central do Recife, no último domingo (25). De acordo com as autoridades, o garoto de 9 anos estaria sendo assediado desde o Carnaval. A foto do homem também foi divulgada a pedido das autoridades, já que há suspeita de que ele tenha cometido o crime com outros menores.

José Roberto da Silva, 47 anos, foi preso após a própria vítima realizar o reconhecimento através de uma foto. “Pela fotografia, a criança não teve dúvida de que era ele. A irmã da vítima informou que o homem já vinha assediando e, provavelmente, estuprando a criança desde o Carnaval”, afirmou a delegada Ana Luiza Mendonça, responsável pela prisão.

Segundo ela, José Roberto se mostrou surpreso. “Ele não imaginava que a polícia iria voltar lá. Depois de preso, negou o crime.”



IDENTIFICAÇÃO

Durante as investigações, a polícia ouviu relatos na comunidade de que o suspeito teria abusado de outras crianças em troca de dinheiro. Por esse motivo, lançou um apelo pela divulgação da foto de José Roberto, para que outras possíveis vítimas possam identificá-lo. “A gente pede que procurem ou a delegacia do bairro onde residem ou o GPCA para que seja feito procedimento”, informa o delegado Diego Acioli, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso está sendo investigado.

O garoto permanece internado no Hospital da Restauração (HR). De acordo com a polícia, a vítima está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Do JC Online