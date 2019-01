Crianças com microcefalia ficam feridas após acidente de carro na BR-232

Um acidente com um carro que transportava pacientes foi registrado na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa segunda-feira (14). De acordo com a Prefeitura de Sanharó, no veículo estavam cinco pessoas, entre elas, duas crianças com microcefalia que saíram do município para fazer tratamento no Recife.

A Prefeitura de Sanharó disse que está prestando toda a assistência necessária às vítimas e aos familiares. As pessoas foram levadas para o Hospital Regional do Agreste (HRA).

A assessoria da unidade de saúde informou que uma mulher de 25 anos está em observação, o motorista do carro passará por uma cirurgia na mão e uma das crianças foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, mas passa bem. A outra criança e outra mulher já receberam alta. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. (G1)