Crianças são resgatadas em situação de abandono no Agreste de PE

Seis crianças foram resgatadas na quinta-feira (3) em situação de abandono no sítio Fazendinha, zona rural de Itaíba, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o Conselho Tutelar acionou a PM para ir até o local após receber uma denúncia.

Ainda segundo a PM, as crianças foram encontradas às 13h30 e informaram que a mãe e o padrasto haviam saído para beber às 6h e até aquela hora não tinham retornado para casa.

O Conselho Tutelar entregou as crianças para um responsável. Buscas foram realizadas para tentar encontrar a mãe e o padrasto das vítimas, mas o casal não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que irá realizar as investigações. (G1)