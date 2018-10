Crime eleitoral: advogado do PT agride delegada do PSL em Serra Talhada

Neste domingo (28), por volta das 11h da manhã um advogado do PT agrediu à Delegada do PSL em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a polícia, o fato aconteceu no Colégio Irmã Elizabeth, quando a delegada do partido do PSL, C.A.L.L, foi agredida no seu livre exercício de fiscalizar os crachás dos fiscais que estavam irregulares, pelo advogado do PT, C.G.S.F, que negou apresentar o crachá e carteira da OAB. Antes que a polícia chegasse ao local o advogado se evadiu do prédio.

Foi feito um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de ST que foi configurado como crime eleitoral e será encaminhado para Justiça Federal e Justiça Eleitoral.

A delgada do Partido informou que entrará com uma representação na OAB contra o advogado e na Comissão OAB Mulher para as devidas providências.

De Nayn Neto