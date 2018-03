Crimes violentos contra o patrimônio em Pernambuco têm redução de 20,5% em fevereiro de 2018

Pernambuco registra uma redução de 20,5% no número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que engloba investidas criminosas contra ônibus, instituições financeiras, veículos e celulares, ocorridos em fevereiro deste ano. Nesse mês, foram contabilizados 8.063 casos no estado, o que equivale a uma média diária de 287 registros, dados inferiores às 10.146 ocorrências contabilizadas em fevereiro de 2017, com média de 362 casos por dia.

Os números foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) nesta quarta-feira (15). Com relação a roubos a ônibus, foi verificada uma diminuição de 58%, já que, em fevereiro deste ano, foram registrados 73 investidas contra coletivos, enquanto o mesmo mês do ano passado terminou com 178 casos.

Quando comparado com o mesmo período do ano passado, o número de investidas criminosas contra agências bancárias e carros-fortes reduziu 25%, sendo seis ocorrências em fevereiro de 2018 contra oito nesse mesmo mês de 2017.

A quantidade de roubos e furtos de veículos foi de 1.738 ocorrências em fevereiro deste ano, o que representa uma queda de 20,9% em relação aos 2.196 casos notificados no mesmo mês de 2017. Os roubos de celulares no estado tiveram uma diminuição de 7%: foram contabilizados 3.607 roubos em fevereiro de 2018 contra 3.867 em fevereiro do ano passado.

O governo de Pernambuco acredita que essa redução é resultado da criação, em março de 2017, do programa Alerta Celular, que cadastra celulares no estado para facilitar a localização dos donos em possíveis casos de roubo.

“O Alerta Celular, que conta com mais de 120 mil números cadastrados, já ajudou as polícias de Pernambuco a recuperarem 1.396 celulares. Só em fevereiro último, foram 173 aparelhos resgatados”, informa a nota da SDS-PE.

Do G1