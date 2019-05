Criminoso arromba carro em pátio de escola e furta 112 cheques e R$ 23,4 mil em PE

Um criminoso arrombou um carro no pátio de uma escola nessa quarta-feira (8) e furtou 112 cheques e R$ 23.411 em espécie no Centro de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima também informou que o criminoso furtou cartões de crédito e documentos pessoais, e que havia recebido mensagens do banco de que tinham sido feitos dois saques de R$ 2 mil na cidade de Palmeira dos Índios.

A vítima foi levada para a Delegacia de Polícia Civil para registrar a queixa de furto. (G1)