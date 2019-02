Criminoso encapuzado mata homem de 31 anos em Afogados da Ingazeira

Afogados da Ingazeira voltou a registrar um homicídio. Foi na noite desse sábado (02) na Quadra A do Conjunto Habitacional Miguel Arraes.

Renato Silva, 31 anos, conhecido como Pebinha, morador do Conjunto Laura Ramos, estava no outro bairro quando um homem encapuzado atirou contra ele. Ainda há dúvidas sobre a participação de mais pessoas no episódio.

Renato foi atingido por três a quatro tiros. Levado ao Hospital Regional Emília Câmara, ao lado de onde ocorreu o crime, não resistiu e morreu.

A vitima tinha supostamente envolvimento com drogas e era ex presidiário. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Via Nill Júnior