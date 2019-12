Criminoso furta aparelho celular de caminhoneiro em Salgueiro

Um caminhoneiro natural da Bahia teve seu celular furtado na madrugada dessa quinta-feira, 12, no pátio de um posto de combustíveis localizado na Rua João Veras de Siqueira, no bairro Imperador, em Salgueiro.

O vigilante do estabelecimento informou à Polícia Militar que um indivíduo se aproximou da carreta num carro vermelho, quebrou a janela do lado do motorista com uma pedra e fugiu levando o aparelho celular do caminhoneiro.

Os policiais registraram boletim de ocorrência e deixaram as investigações a cargo da Delegacia de Polícia Civil local.

