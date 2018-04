Criminoso invade e assalta consultório médico em Serra Talhada

Um homem foi flagrado fingindo estar armado e assaltando um consultório médico, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver quando o suspeito se aproxima do balcão e anuncia o assalto.

O criminoso obriga a funcionária do estabelecimento a recolher objetos de valor. Fingindo estar armado, ele ameaça a vítima, que entrega um aparelho celular. O suspeito guarda o objeto no bolso e vai embora. O assalto aconteceu no bairro de Nossa Senhora da Penha.

Da TV Jornal