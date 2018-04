Criminoso invade emissora de rádio em Caruaru, durante transmissão ao vivo

Um criminoso invadiu e roubou alguns objetos da Rádio Cultura do Nordeste na noite dessa terça-feira (17) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, quem avisou aos policiais o que estava acontecendo foi um dos ouvintes.

No momento da invasão, o locutor Edmilson Souza apresentava o “Você faz o programa” e falou da invasão ao vivo. A polícia foi até o local, mas, até a publicação desta matéria, o criminoso não foi identificado ou localizado.

Ao G1, a jornalista Laís Florêncio, funcionária da Rádio Cultura, contou o que foi roubado do local. “Foram levados quatro notebooks, uma quantia em dinheiro, a televisão e o celular da redação. A sala foi arrombada”, disse.