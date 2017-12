Criminosos armados assaltam uma motociclista em Serra Talhada

Bandidos armados assaltaram uma mulher na estrada carroçável que dá acesso a localidade do Ramalheto, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O fato aconteceu na tarde desse sábado (02), por volta das 15h00.

Segundo populares, dois homens armados saíram do matagal e abordaram a motocicleta conduzida por uma mulher daquela localidade. Os bandidos subtraíram da vítima, cerca de R$ 2.500,00 em dinheiro, um celular e um relógio. Após a prática do crime, os assaltantes liberam a vítima, que seguiu viagem em sua motocicleta. Os populares ainda disseram que haviam mais dois bandidos dentro da caatinga, um deles utilizando um rádio ‘hand talk’.

Ribeirinhos relataram ao site de Nayn Neto, que este já é o terceiro assalto seguido que acontece naquele mesmo lugar. Em uma das investidas, os ‘gatunos’ fizeram um verdadeiro arrastão, assaltando nove condutores de motocicletas.

Via Nayn Neto