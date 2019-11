Criminosos explodem agência bancária em Itapetim

Criminosos explodiram na madrugada do último sábado (9) uma agência bancária em Itapetim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o banco fica no Centro da cidade e os moradores foram acordados com o barulho da explosão.

Ainda segundo informações da PM, a Polícia Científica chegou ao local e encontrou vários explosivos não detonados no interior do banco. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi chamado para desativar os explosivos.

O grupo fugiu e, até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. (G1)