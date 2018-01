Criminosos explodem agência bancária no Agreste de Pernambuco

Criminosos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta sexta-feira (5) no Centro de Bezerros, Agreste. Este foi o primeiro caso de explosão a banco de 2018 registrado em Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes chegaram ao local em cerca de cinco carros. Eles estavam armados e explodiram vários caixas eletrônicos, conforme informou a PM.

Os bandidos ainda efetuaram disparos de arma de fogo pelas ruas do Centro da cidade. O grupo fugiu por estradas de terra no sentido dos municípios de Passira e Cumaru, no Agreste. Dois veículos utilizados pelos criminosos foram encontrados queimados. Próximo dos automóveis estava a carcaça de um dos caixas eletrônicos, segundo a polícia.