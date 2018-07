Criminosos explodem agências bancárias no Agreste de PE; um assaltante ficou ferido em troca de tiros com a PM

Criminosos explodiram três agências bancárias na madrugada desta terça-feira (31) no Agreste de Pernambuco. Os crimes ocorreram em Santa Cruz do Capibaribe e São Bento do Una.

De acordo com a Polícia Militar, em Santa Cruz do Capibaribe os criminosos chegaram ao local em um carro e uma caminhonete. Eles explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal, que está localizada no Centro da cidade.

Já em São Bento do Una, os assaltantes invadiram dois bancos. Segundo a PM, os criminosos fizeram reféns, que já foram liberados, e atiraram pelas ruas do município. O grupo chegou a efetuar disparos contra o prédio do Batalhão da Polícia Militar.

Em uma troca de tiros com os policiais, um dos bandidos e um vigilante ficou ferido, conforme informou a PM. Os estados de saúde deles não foi informado.

Não há informações de quantas pessoas participaram dos crimes, nem da quantia em dinheiro que foi levada pelos assaltantes. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. Os casos serão investigados pelas polícias Civil e Federal. (G1)