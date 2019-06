Criminosos explodem caixas eletrônicos de agência bancária no Agreste de PE

Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desse sábado (22) em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos chegaram armados em duas caminhonetes.

Ainda segundo a PM, os suspeitos fugiram pela PE-166, sentindo distrito de Serra dos Ventos e despejaram grampos pela estrada para dificultar a ação da polícia.

A Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre a ocorrência, mas já adiantou que vai ficar com a investigação do caso. Já a Caixa Econômica informou, por nota, que informações sobre explosões em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e disse também que está colaborando com as investigações. (G1)