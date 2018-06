Criminosos explodem carro-forte sem dinheiro na BR-423, no Agreste de Pernambuco

Criminosos explodiram um carro-forte na noite dessa quinta-feira (7) na BR-423, entre Cachoeirinha e Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o veículo não transportava dinheiro no momento da ação dos suspeitos.

Ainda segundo informações da PM, os suspeitos estavam em duas caminhonetes e atiraram na rodovia e contra o carro-forte. Ninguém ficou ferido durante a ação. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados. (G1)