Criminosos invadem duas agências bancárias e explodem cofres em Santa Cruz do Capibaribe

Criminosos invadiram duas agências bancárias na madrugada desta quinta-feira (12) e explodiram os cofres em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos atearam fogo em um carro na frente do batalhão da PM para impedir a saída dos policiais.

Ainda segundo a PM, o grupo criminoso espalhou grampos nas rodovias que dão acesso ao município. Não houve confronto e ninguém ficou ferido na ação, conforme informou a polícia.

Há informações de que os assaltantes efetuaram disparos de arma de fogo contra um ônibus, mas, até a publicação desta matéria, a polícia não confirmou o fato.

Os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que deverá fazer perícia nos locais das explosões. Ninguém foi preso pelo crime. (G1)