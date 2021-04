Criminosos rendem agricultor e roubam moto na zona rural de Floresta, PE

Dois criminosos renderam um agricultor no conhecido “corgo fungo”, roubaram sua moto e um aparelho celular na noite desta quinta-feira (8) na zona rural de Floresta, PE. Os ladrões estavam a pé, armados com toras de pau e facas.

A vítima retornava para a fazenda pela estrada da barra, quando foi abordada pelos imputados. O veículo era uma FAN preta do tanque cinza com a placa KLD 1640.

O cunhado da vítima entrou em contato com o Blog do Elvis e pede que quem souber de qualquer informação entre em contato pelo telefone: (87) 9.9646-9034 (Falar com Weder).

Do Blog do Elvis