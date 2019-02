Criminosos roubam carga de caminhão é fazem motorista refém em Serra Talhada

Nessa quinta-feira (14) um caminhão foi roubado e o motorista foi feito refém em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, quando o caminhão saiu da rota traçada pelo sistema de monitoramento da empresa, o alarme do GPS disparou.

Segundo a PM, os policiais receberam a notificação de que a carga havia sido roubada às margens da BR-232. Os policiais realizaram buscas pelo local para encontrar o material roubado, mas não conseguiram localizar.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima informou que estava indo em direção a Salgueiro para entregar a carga, quando um carro com quatro homens interceptou o caminhão. O motorista disse que um do suspeitos assumiu o controle do veículo, tomando uma rota diferente da traçada pelo sistema de monitoramento da empresa.

Em seguida, os criminosos levaram o caminhoneiro para uma em Floresta, também no Sertão. A vítima desceu do veículo com um dos assaltantes e foi levado para um matagal, onde ele foi encontrado. Ninguém foi preso pelo crime. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)