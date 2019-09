Criminosos roubam mais de R$ 90 mil de casa lotérica no Agreste de PE

Uma casa lotérica foi assaltada no sábado (14) em Brejão, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos entraram no local, renderam uma funcionária e anunciaram o assalto.

Ainda segundo informações da PM, o proprietário da lotérica informou que os criminosos levaram aproximadamente R$ 90.600. O dinheiro roubado foi retirado do caixa e do cofre da casa lotérica.

Os bandidos fugiram e até o momento desta publicação não foram localizados. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)