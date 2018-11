Criminosos roubam malotes de agência bancária no Centro de Caruaru

Criminosos roubaram malotes do Banco Santander por volta das 17h (horário local) dessa sexta-feira (16) no Centro de Caruaru, Agreste de Pernambuco. Os bandidos estavam encapuzados e chegaram ao local em um carro. Eles saíram do automóvel armados e efetuando vários disparos pelas ruas.

Por e-mail, a assessoria de imprensa do Santander confirmou a ação criminosa e acrescentou “que está colaborando com as investigações policiais”.

Uma das portas de vidro do banco ficou destruída após a ação dos assaltantes. Havia um carro-forte ao lado da agência bancária, mas ainda não há informações se o material que estava no veículo era destinado ao banco.

A Polícia Militar foi ao local do crime, mas os assaltantes já tinham fugido. Até a publicação desta matéria, eles não foram localizados. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. (G1)