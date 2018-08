Criminosos roubam R$ 3 mil de mulher perto de agência bancária em Arcoverde

Criminosos roubaram R$ 3 mil de uma jovem de 23 anos nessa terça-feira (14) no Centro de Arcoverde, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava saindo de uma agência bancária quando foi abordada por uma mulher.

Ainda segundo a PM, a suspeita falou que o patrão da vítima estava querendo falar com a jovem. Quando ela saiu à procura do patrão, um homem se aproximou, a levou para uma rua que fica perto do banco e cometeu o crime, conforme informou a polícia.

Os suspeitos também roubaram o celular da jovem e fugiram em seguida. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil local. (G1)