Criminosos se passam por policiais e matam homem a tiros no Agreste de PE

Um homem identificado como Iron Gomes de Andrade, de 37 anos, foi encontrado morto na zona rural de Altinho, no Agreste de Pernambuco na manhã dessa terça-feira (20). Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em uma casa em construção com as mãos amarradas e marcas de tiros pelo corpo.

Conforme a polícia, familiares disseram que alguns homens chegaram na casa da vítima, em Camocim de São Félix, dizendo que eram policiais. Eles usavam coletes de identificação e disseram que o homem deveria ir com eles até a delegacia para prestar depoimento.

Os parentes disseram que a vítima não voltou para casa, e que por isso, foram até a delegacia, onde foram informados de que ela não havia passado por lá. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Altinho. (G1)