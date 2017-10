Criminosos tentam assaltar carro-forte em Serrita, no Sertão de PE

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (9) uma tentativa a assalto a carro-forte, próximo ao município de Serrita, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do chefe de gabinete da prefeitura da cidade, Luiz Carlos Ferreira Macaé, os assaltantes estavam em três veículos quando tentaram parar o carro-forte, que bateu em um dos automóveis dos bandidos. Eles fugiram nos outros dois carros.

Ninguém ficou ferido e nenhuma quantia em dinheiro foi levada.

O G1 entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não tinha outras informações sobre essa tentativa de assalto. (G1)