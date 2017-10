Crueldade: Morador de rua é incendiado vivo em Pernambuco

Imagem ilustrativa

Um homem foi incendiado em Santo Amaro, Centro do Recife, na madrugada desta segunda-feira (2). O crime aconteceu por volta da 1h da manhã. A vítima é cadeirante e morador de rua. Ele estava com mais dois homens quando um criminoso se aproximou, jogou combustível no corpo dele e ateou fogo. Moradores da área apagaram as chamas e chamaram o SAMU.

Vítima

Davidson Francelino da Silva, 33 anos, conhecido como “Rato”, foi levado pela ambulância até o Hospital da Restauração (HR), onde a ocorrência foi registrada no Posto Policial. A vítima chegou ao hospital consciente, com várias queimaduras pelo corpo, principalmente na parte esquerda. Ainda não há suspeito da autoria da tentativa de homicídio.

Do Jc Online