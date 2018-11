Cubano desligado do Mais Médicos firma residência no Recife e deseja voltar a exercer a profissão no Brasil

Apesar do anúncio, neste mês de novembro, da saída dos cubanos do programa social Mais Médicos, moradores da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, lamentam a saída de um caribenho do posto de saúde do bairro há mais tempo. Com o contrato encerrado desde maio de 2016, o cubano Arnais Albriza firmou residência no Brasil e deseja, mais uma vez, atuar como profissional de saúde.

“Vou tentar de novo porque sinto falta de atuar nos postos de saúde. Eu costumava atender 40, 50 pessoas por dia”, conta o médico, que também afirma ter passado por comunidades em Olinda, em Paulista e em Jaboatão dos Guararapes.

Entrevistado pelo G1 em 2013, no início do programa Mais Médicos, Arnais afirmou, na época, que a primeira palavra que aprendeu no Brasil foi saudade, por ter deixado a esposa grávida e dois filhos em Cuba. Depois de cinco anos, a esposa e os três filhos vieram a Pernambuco e aguardam o nascimento do quinto integrante da família. “Estamos todos vivendo legalmente aqui”, afirma.

Por desrespeitar a ordem de volta a Cuba, o médico é considerado desertor. “O meu contrato terminou e eu teria que voltar, mas eu já tinha uma vida aqui. Não queria me desfazer porque já tinha construído muita coisa aqui”, diz.

Há duas tentativas sem conseguir aprovação no exame de revalidação de diploma de médicos formados no exterior, o Revalida, o médico afirma ter deixado de oferecer consultas e tem tentado sustentar a família com outras fontes de renda no Brasil. “Fui para o ramo de estética e tenho procurado outras alternativas”, afirma.

Mesmo alegando não exercer a profissão atualmente, o médico é lembrado no posto de saúde em que atuou desde 2013. “Ele era excelente, muito atencioso. Tinha paciência com a gente nas consultas”, conta a dona de casa Terezinha da Silva, paciente de Arnais durante o período do cubano na Unidade de Saúde da Família Mustardinha.

“Ele era um anjo. O maior erro foi ter tirado esse médico daqui, porque ele atendia todo mundo e atendia muito bem”, elogia a dona de casa Rejane Vasconcelos. Procurada pelo G1, a Secretaria de Saúde do Recife alegou que o desligamento de Arnais ocorreu por análise da supervisão do programa. (G1)