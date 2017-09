Cultura Brasileira é vivenciada pelas crianças e adolescentes da LBV em Pernambuco

Uma viagem pelos estados do Pará e o Maranhão, foi promovida pelas crianças e adolescentes assistidas pelo programa Criança – Futuro no Presente! da Legião da Boa Vontade, conhecendo a cultura e a riqueza dos estados da Amazônia Brasileira. Os pequenos promoveram dezenas de atividades artísticas e culturais na valorização do Folclore Brasileiro, com muita dança, artesanato, teatro, contação de lendas e parlendas.

O Corpo de Ballet Passos para o Futuro, formado pelas meninas e meninos, atendidos pela Instituição, conheceram a história do carimbó expressão musical e rítmica da região Amazônica. As crianças deram um show e demonstraram que aprenderam direitinho o carimbó paraense. Não tem como falar das lendas, sem citar o boi-bumbá, a garotada da LBV, através da oficina de artesanato, construiu um painel que utilizou material de sucata (papelão, cola, papel colorido) e a criatividade foi por conta de cada menino e menina que montou o bumba meu boi, embelezando todo o ambiente.

O educador social da LBV Miguel Bacelar, comenta que as crianças e adolescentes ficaram impressionados com o desafio apresentado por ele. “Dezenas de crianças me questionaram como que poderíamos confeccionar um boi-bumbá, e fomos orientando junto com a criatividade de cada um, e o nosso painel ficou um espetáculo. Cada um percebeu como é possível criar com o apoio coletivo”, explicou.

O menino Walter, 10 anos, atendido pelo programa Criança – Futuro no Presente!, da LBV, disse que estava com dúvidas se da caixa de papelão poderia nascer um objeto. “Quando o educador disse que iríamos construir um boi-bumbá com material reciclado duvidei, mais com a ajuda de meus amiguinhos, confeccionamos um boi bonito, fiquei contente com o resultado. Foi muito legal”, comentou o garoto.

Os idosos que integram o programa Vida Plena da LBV, também participaram do projeto, valorizando a cultura brasileira, as parlendas ficaram à responsabilidade deles, para contar as crianças e adolescentes da Instituição em uma grande experiência inter geracional.

Encerrando as atividades artísticas e culturais do Folclore Brasileiro, o Grupo de Teatro LBV, formado pelos meninos e meninas da Instituição dramatizaram a lenda do Bumba Meu Boi, juntamente com a participação do Grupo Cultural Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, que apresentou a cultura do boi no folguedo brasileiro.

Promover a cultura é respeitar a diversidade



Ao trabalhar valores e sentimentos em sala de atividades, aliando-os ao conteúdo pedagógico, a Legião da Boa Vontade prepara integralmente o atendido. Isso porque a Entidade o enxerga além do intelecto, formando Cérebro e Coração, como define o dirigente José de Paiva Netto na Pedagogia do Afeto e na Pedagogia do Cidadão Ecumênico quando apresenta o diferencial da LBV ao ver o Ser Humano e seu Espírito Eterno.

No Recife, PE, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Rua dos Coelhos, 219 — Coelhos. Para outras informações, ligue: (81) 3413-8601.