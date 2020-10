Cunhado é suspeito de matar sargento da Polícia Militar no Sertão de PE

Um sargento da Polícia Militar foi assassinado nessa terça-feira (6) no bairro Lages, em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Segundo o delegado titular Alexandre Barros, José Ricardo da Silva foi atingido por tiros em diversas partes do corpo.

Ainda de acordo com o delegado Alexandre, quando a equipe estava se dirigindo para o local do crime, o suspeito de cometer o homicídio desceu de um carro e confessou que tinha atirado contra o cunhado. Ele recebeu ordem de prisão e foi autuado em flagrante delito.

Conforme as investigações, a motivação do crime ocorreu por causa de uma divergência da irmã do suspeito e do companheiro dela, o sargento, na partilha dos bens dos imóveis relacionados no inventário da família. Os policiais civis encontram uma arma de fogo no veículo conduzido pelo suspeito, que foi apreendida e encaminhada para realização da perícia.

O sargento chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Ibimirim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. (G1)