Curso de espanhol intermediário abre inscrições no IF Sertão em Serra Talhada

Estão abertas a partir desta terça-feira (27) as inscrições para o curso de espanhol intermediário no Instituto Federal de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O processo segue até a sexta (30). São oferecidas 20 vagas para o curso, que terá aulas sempre às quartas-feiras, das 13h às 15h, a partir do dia 4 de setembro.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria de controle acadêmico do campus, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para a inscrição é necessário que o candidato apresente o certificado de conclusão do curso espanhol básico, bem como originais e cópia de CPF, RG, comprovante de residência, uma foto 3×4 e formulário de inscrição preenchido.

Se o número de inscritos ultrapassar o limite de vagas, a seleção será realizada por meio de sorteio público, no dia 2 de setembro, a partir das 14h na Coordenação de Extensão e Relações Empresariais do campus Serra Talhada. O resultado final será divulgado até o dia 3.