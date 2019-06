Curso de formação de sanitaristas tem inscrição gratuita para 120 vagas

Estão abertas até o dia 16 de junho as inscrições para o curso de especialização Lato Sensu em Saúde Pública, que tem o objetivo de formar sanitaristas. São oferecidas 120 vagas, distribuídas no Recife; em Garanhuns, no Agreste; e Salgueiro, no Sertão.

As oportunidades são destinadas a profissionais com curso superior em qualquer formação e que estejam trabalhando em áreas técnicas ou setores da gestão estadual ou municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) de Pernambuco.

As inscrições são feitas na internet, onde também é possível acessar o edital. O curso é promovido pela Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (Esppe), da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola).

O resultado preliminar deve ser divulgado em 25 de junho. Os candidatos têm de 26 a 28 de junho para apresentar recursos ao resultado preliminar. A divulgação do resultado definitivo acontece no dia 03 de julho, com convocação para matrícula no mesmo dia.

A formação tem duração de 13 meses, com início previsto para o mês de agosto de 2019. As aulas são ministradas nos dias de quarta, quinta e sexta-feira, das 8h às 18h, uma vez por mês, nas sedes localizadas nas três cidades citadas.

O aluno não pode cursar a especialização em local diferente da sua turma de referência. Para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata do Estado, com aulas no Recife, o discente deve atuar na I, II, III ou XII Gerência Regional de Saúde (Geres).

Para a formação com aulas em Garanhuns, a região de atuação do candidato deve ser IV, V ou VI Geres. Em Salgueiro, a área de atuação de trabalho do aluno deve ser na VII, VIII, IX, X ou XI Regional de Saúde.