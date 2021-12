Curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco inicia

Aula inaugural para os novos 93 aspirantes aconteceu nesta terça-feira, com a participação do governador Paulo Câmara.

O governador Paulo Câmara participou, na manhã desta terça-feira (07), da aula inaugural do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. O ato, realizado no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, em Santo Amaro, marcou o início das aulas para formação de 93 aspirantes a soldado do CBMPE.

“O curso de formação é uma etapa fundamental, pois prepara esses alunos para servir a uma corporação que tem história, tradição e respeito do povo pernambucano. Além disso, é primordial para que ele estejam sempre preparados para situações extremas, que são necessárias e fundamentais“, destacou Paulo Câmara.

Dos 93 estudantes, nove são do sexo feminino e 84 do masculino, divididos em quatro pelotões. Ao todo, 111 convocações foram feitas para essa turma. Desde 2015, 6.798 novos profissionais já foram formados e incorporados às forças estaduais de segurança pública.

“Formando esses profissionais, espero que possamos nomeá-los ainda no primeiro semestre de 2022. Com isso, teremos as forças de segurança de Pernambuco com o efetivo reforçado e com muito investimento na questão de logística, materiais, novas infraestruturas e tecnologias, fazendo com que o serviço desses profissionais seja cada vez melhor para a população pernambucana“, ressaltou o secretário estadual de Defesa Social, Humberto Freire.

De acordo com a aluna Brenda Albuquerque, de 24 anos, o curso é extremamente necessário para que os novos bombeiros militares possam servir a sociedade pernambucana com excelência. “O curso será de muito aprendizado, esforço, ralação e abdicação de muitas coisas em nossas vidas. É a realização de um sonho. Tenho certeza que teremos uma carreira brilhante pela frente”, comemorou.

O curso está estruturado em 1.184 horas-aula, distribuídas em 51 disciplinas de formação básica e específica, qualificando os alunos para atividades operacionais e administrativas da Corporação. As aulas serão realizadas nas instalações da Academia Bombeiro Militar dos Guararapes, com previsão de término em junho do próximo ano. Em 2021, mais de mil novos profissionais foram convocados para cursos de formação para atuarem nas forças de segurança em 2022, incluindo Corpo de Bombeiros e as polícias Militar, Civil e Científica.

Também participaram da solenidade o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Cloves Ramalho; o secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Defesa Social, Flávio Duncan; o comandante da Academia Bombeiro Militar dos Guararapes, tenente coronel Cristiano Ramos; o diretor de ensino do CBMPE, coronel Caio Hercílio; além da deputada estadual Gleide Ângelo.

