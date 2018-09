Curso de medicina de Serra Talhada é o mais concorrido da UPE

O curso de medicina ofertado pela Universidade de Pernambuco (UPE) no campus de Serra Talhada é o mais concorrido da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA). São 39,75 candidatos na disputa de uma vaga. A lista de concorrência para o Processo de Ingresso 2019, foi divulgada nessa quinta-feira (27) pela Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da UPE. O SSA3 tem este ano 11.157 candidatos (incluindo cotistas e não cotistas) inscritos. São 1.740 vagas e 54 cursos de graduação distribuídos em 11 campi, nas regiões Metropolitanas do Recife, Matam Norte e Sul, além de Agreste e Sertão.

Em segundo lugar, vem medicina no campus de Garanhuns, com 30,75 candidatos por vaga e, em terceiro, o bacharelado em Engenharia da Computação, no campus Benfica, com 20,88. No sistema de cotas do sistema, o mais disputado foi o curso de Odontologia em Arcoverde com 32 feras concorrendo a uma vaga, seguido do curso de Enfermagem no campus de Petrolina com 28,50 candidatos por vaga e, em terceiro, o de psicologia no campus de Garanhuns com 18,50.

O cartão informativo deverá ser divulgado a partir do dia 5 de outubro. É preciso estar atento porque é no cartão que haverá as informações sobre os locais de prova e só poderá ser emitido através do site: processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Para o ingresso de 2019, os estudantes têm como novidade a criação dos cursos de Engenharia de Software, ofertado no ofertado no campus de Garanhuns, e

Administração, no campus Mata Sul (Palmares). As provas da 3a fase do SSA serão realizadas nos dias 18 e 19 de novembro pela manhã. Já as provas da 1ª e 2ª fases da seleção acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro, pela manhã e à tarde, respectivamente.