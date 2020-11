Curso de medicina em Serra Talhada continua sendo o mais concorrido da UPE

Para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2021 da Universidade de Pernambuco (UPE), 14.282 candidatos se inscreveram na terceira fase para concorrer às 1.740 vagas nos 54 cursos de graduação da instituição, oferecidos em 11 campi. Os números da concorrência foram divulgados nessa terça-feira (10).

Assim como no ano anterior, o curso de medicina do campus Serra Talhada da UPE apareceu no SSA 2021 como o mais concorrido, com 36,63 candidatos na disputa de uma vaga. Em segundo lugar está o curso de direito, no campus Benfica, no Recife, com 35,20 candidatos por vaga. O curso de medicina em Garanhuns aparece em terceiro, com 34,63 candidatos por vaga.

No sistema de cotas, a maior concorrência é a do curso de medicina em Serra Talhada, com 51 inscritos concorrendo a uma vaga. O curso de odontologia em Arcoverde vem em seguida, com 39,50 candidatos por vaga. Em terceiro, está o curso de enfermagem no campus Petrolina, com 31,25 inscritos para cada vaga. A concorrência para os outros cursos está disponível no site da UPE.

De acordo com a UPE, os candidatos devem ficar atentos ao período de divulgação do cartão informativo, que contém dados como os locais de prova. A liberação do documento ocorre a partir do dia 20 de janeiro, pelo site da instituição.

As provas da terceira fase do SSA acontecem nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2021, no período da manhã. Já as provas da primeira e segunda fases ocorrem em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, pela manhã e à tarde, respectivamente. A previsão é de que o resultado da terceira fase seja divulgado até o dia 6 de abril de 2021.

Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (81) 3183-3660 e (81) 3183-3791. Também é possível entrar em contato através do e-mail [email protected] (G1)