Curso de medicina em Serra Talhada é o mais concorrido da UPE

O curso de medicina no campus em Serra Talhada é o mais concorrido do processo seletivo 2019 da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3). De acordo com a Universidade de Pernambuco (UPE), 39,75 candidatos disputam uma vaga no curso. As provas para o processo seletivo serão aplicadas no próximo domingo (18) e segunda (19) das 8h15 às 12h45 (horário local).

No sistema de cotas, ainda segundo a universidade, o curso mais disputado é o de odontologia em Arcoverde com 32 inscritos concorrendo a uma vaga. Ao todo, 11.157 inscritos disputam 1.740 vagas em 55 cursos de graduação, sendo 20% reservadas aos estudantes cotistas. Os cursos estão distribuídos nas regiões Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão. O resultado da 3ª do processo será divulgado até o dia 16 de janeiro do próximo ano.

No primeiro dia de prova, os candidatos farão redação mais 42 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, língua estrangeira e filosofia. Já no segundo dia, os inscritos farão provas de biologia, química, física, história, geografia e sociologia.

SSA 1 e 2

Os inscritos nos Sistema Seriado de Avaliação 1 e 2 da Universidade de Pernambuco poderão acessar os cartões informativos a partir do próximo dia 20. As provas para os estudantes dessas fases serão realizadas nos dias 02 e 03 de dezembro, pela manhã e tarde, respectivamente. Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail ou no site.

