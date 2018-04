Curso gratuito sobre promoção de direitos humanos tem inscrições prorrogadas para 200 vagas em Pernambuco

Estão prorrogadas até o dia 4 de maio as inscrições na segunda edição do curso gratuito de “Direitos humanos e promoção dos direitos nos municípios”, promovido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco (SJDH). Ministrado na modalidade a distância durante quatro meses, em cinco módulos que totalizam 200 horas, o curso oferece 200 vagas.

Gestores e técnicos públicos, servidores estaduais e participantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil podem se inscrever na seleção, que reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas no site da secretaria e é preciso informar os números do RG e do CPF.

As regras do processo seletivo estão reunidas no edital. No documento, estão disponíveis instruções para que os participantes atualizem os computadores para a realização do curso. A lista com os candidatos selecionados pode ser acessada a partir de 24 de abril no site da SJDH.