Cursos nas áreas de tecnologia e robótica estão com inscrições abertas em Petrolina e Salgueiro

O Instituto Federal do Sertão de Pernambuco (IF Sertão -PE) está com inscrições abertas para cursos nas modalidades de formação inicial e continuada do projeto Academia Hacktown, nas áreas de tecnologia e robótica. Há 200 vagas para Petrolina e 75 para Salgueiro. Os cursos são destinados a crianças e jovens com idades entre seis e 17 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até a segunda-feira (01). Também é necessário apresentar declaração escolar e comprovante com notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no campus escolhido. As matrículas estão previstas para o período de 05 a 08 de outubro. Outras informações podem ser obtidas através do edital.

Cursos em Petrolina Produção e Edição de Vídeos para Internet

Minecraft – Construindo Sociedades

Minecraft – RedStone; Iniciação à Robótica

Robótica Aplicada à Construção de Carro Robô

Domótica – Automação Residencial Cursos em Salgueiro

Produção e Edição de Vídeos para Internet

Minecraft – Construindo Sociedades

Minecraft – RedStone; Iniciação à Robótica

Robótica Aplicada à Construção de Carro Robô