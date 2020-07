Data de retorno das aulas presenciais em Pernambuco deve ser divulgada nos próximos dias

A data para o retorno das aulas presenciais em Pernambuco deve ser divulgada nos próximos dias. A informação foi anunciada pelo secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Fred Amâncio. As aulas de maneira presencial estão suspensas por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19).

De acordo com ele, o retorno das atividades escolares deve ocorrer em etapas. “A gente já tem um plano pronto. Divulgamos a semana passada o protocolo que será observado em escolas, tanto em educação básica como também em ensino superior e cursos livres. A gente espera, ao longo dos próximos dias, fazer a divulgação da data com relação ao início do processo de retomada que vai ocorrer em etapas”, explicou.

Protocolo de volta às aulas presenciais em PE

O Governo de Pernambuco anunciou no dia 15 de julho o protocolo para o retorno da área de Educação. O documento será aplicado para as aulas de Educação Básica, Ensino Superior e Cursos Livres (como cursos de línguas, técnicos, qualificação profissional, entre outros).

O governo estadual estabelece regras no documento sobre distanciamento social, medidas de proteção, além de monitoramento e comunicação.

As instituições de ensino deverão seguir regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias, respeitando as orientações sobre distanciamento social, medidas de proteção/prevenção e monitoramento/comunicação.