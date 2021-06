De Repente na Rede homenageia o poeta Diomedes Mariano

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) exibe, nesta quarta-feira (9), mais um programa da série ‘De Repente na Rede’, versão alternativa do projeto De Repente no Espaço.

Em seu novo formato, em vídeo, a atração é exibida semanalmente, sempre às 19h, pelo canal da Funesc no YouTube.

A apresentação é de Iponax Vila Nova, que nesta edição faz uma homenagem ao repentista Diomedes Laurindo de Lima, mais conhecido como Diomedes Mariano, nasceu em 1964, no município de Solidão.

Trabalhou no roçado com o pai até os 10 anos, dividindo seu tempo com o estudo, época em que também ouvia os cordéis que a mãe declamava. Depois, passou a escutar programas de rádio e enveredou na cantoria através de seu ídolo, João Paraibano.

Já adulto, conciliou a atuação no comércio com a cultura regional, tornando-se reconhecido poeta, repentista, embolador, declamador e escritor.

Atualmente, reside em Afogados da Ingazeira e já participou de mais de 60 Festivais de Violeiros, conquistando premiação em praticamente todos.

Diomedes também cantou com poetas famosos, como Ivanildo Vila Nova, João Paraibano, Sebastião Dias, Sebastião da Silva, Moacir Laurentino, Geraldo Amâncio, Diniz Vitorino, Severino Feitosa, Valdir Teles, Zé Viola, Os Nonatos, entre outros.

Tem dois CDs gravados: “Esse é o Sertão cantado por quem melhor lhe conhece”, lançado em parceria com João Paraibano, e “Violeiros do Pajeú”, com Sebastião Dias.

Desde julho de 2015, a Funesc realiza o projeto De Repente no Espaço mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, sem interrupção.

O apresentador oficial e declamador é Iponax Vila Nova, coordenador do projeto, que, além de conduzir as cantorias, realiza oficina de declamação e versos pelo estado.

Devido à pandemia da Covid-19, o projeto presencial foi temporariamente suspenso; no entanto, em seu lugar, foi criado o De Repente na Rede, no qual a cada semana é homenageado um repentista nordestino.

Serviço:

De Repente na Rede

Quarta-feira, 09/06/2021, às 19h

Homenageado: Diomedes Mariano (PE)

Apresentação: Iponax Vila Nova

TV Funesc: youtube.com/funescpbgov

Do Nill Júnior