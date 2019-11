De virada, Leão carimba acesso à Série A do Brasileiro

“Volta, Leão, pra primeira divisão.” Este foi o canto mais entoado na Ilha do Retiro em 2019. E depois de 37 rodadas, finalmente, o Sport voltou. Em jogo para testar o coração do torcedor rubro-negro, o clube pernambucano carimbou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após bater a Ponte Preta, de virada, na noite desta quarta-feira (20), e chegar aos 67 pontos. Foi a 17ª vitória do time comandado por Guto Ferreira. Os gols do triunfo leonino foram anotados por Guilherme. Enquanto pelo lado paulista, Roger foi às redes. Após o apito final, a torcida invadiu o gramado para celebrar o retorno do time à elite.

Com a ansiedade tomando conta dos jogadores rubro-negros, o primeiro tempo foi todo da Ponte Preta. Em menos de dez minutos, a Macaca já tinha assustado a meta defendida por Luan Polli em duas oportunidades com Roger. Sem criação, o Sport encarava dificuldades para encontrar o gol adversário. A única boa chegada foi com Charles, que chutou firme de fora da área, assustando a meta defendida por Ygor. Aos 19, os paulistas abriram o placar. Responsável pela armação dos visitantes, Renato Cajá cobrou escanteio pela esquerda, e Roger, livre de marcação, apareceu para mandar para as redes de Polli. Principal nome do Leão na primeira etapa, o arqueiro ainda salvaria o Rubro-negro em chute de Marquinhos.

O Sport voltou para o segundo tempo mais agressivo e assustou a Ponte logo aos cinco minutos em chute de Guilherme Lazaroni. Precisando pelo menos do empate para garantir o acesso, Guto sacou Marcão e colocou Yan. A mudança não demorou a surtir efeito. Em boa trama, o jogador vindo do banco achou Raul Prata passando pela direita. O lateral tocou para Elton na área, que fez o pivô para a chegada de Guilherme. Artilheiro da Série B, o camisa 11 bateu colocado no canto esquerdo de Ygor para marcar o seu 16º gol na competição nacional e dar tranquilidade aos 22.067 rubro-negros presentes na Ilha do Retiro. Quando parecia que o acesso seria garantido com um empate, o artilheiro do campeonato voltou a aparecer nos acréscimos e dar números finais à partida.

Ficha do jogo

Sport 2

Luan Polli; Raul Prata, Thyere, Eder (Cleberson) e Guilherme Lazaroni; Charles, Marcão (Yan) e Leandrinho (João Igor); Hyuri, Elton e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

Ponte Preta 1

Ygor; Edílson, Renan Fonseca, Henrique Trevisan e Arnaldo; Camilo, Lucas Mineiro, Renato Cajá (Dadá) e Araos (Vico); Marquinhos e Roger. Técnico: Juninho (auxiliar)

Local: Ilha do Retiro (Recife)

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ) Assistentes: Silbert Faria Sisquim e Thiago Gomes Magalhães (ambos do RJ)

Gols:Guilherme, aos 14 do 2T e 49 do 2T (SPT); Roger, aos 19 do 1T (PTE)

Cartão amarelo: Raul Prata, Guilherme (SPT); Araos, Roger (PTE)

Cartão vermelho: Hyuri (SPT); Marquinhos e Vico (PTE)