De virada, Náutico bate o líder e vence mais uma

Cem por cento. Assim termina a sequência de quatro jogos do Náutico em solo pernambucano na Série C. Na noite desse sábado (30), o alvirrubro voltou a mostrar que está em ascensão na competição e bateu o líder Atlético/AC por 3×1, de virada, em jogo realizado na Arena de Pernambuco. Os gols foram marcados por Assis, Dudu e Jobson, com Rafael Barros diminuindo para os visitantes. Com o resultado, o Timbu chegou aos 19 pontos, assumindo a vice-liderança do campeonato. Pelo menos até a bola rolar neste domingo (1) para Confiança x Botafogo/PB.

O jogo começou bastante equilibrado. Apesar de estar jogando fora de casa, o Atlético/AC não se intimidou e ameaçou a zaga alvirrubra em muitas oportunidades. Do lado dos mandantes, bastante movimentação dos homens de frente. Vezes com Dudu, outras com Robinho, o Náutico assustava o sistema defensivo dos líderes do Grupo A. E quando estava melhor na partida, o Timbu sofreu o revés. Aos 38, em rápido contra-ataque, Neto achou Rafael Barros livre de marcação. O atacante driblou Bruno e mandou para o gol vazio. O alvirrubro não se abateu e empatou logo em seguida, aos 40. Em cobrança de escanteio, Rafael Ribeiro cabeceou para o meio da área e Assis jogou no cantinho do goleiro Ruan.

Na volta do intervalo, o Náutico não diminuiu o ritmo colocado na etapa inicial e não demorou para virar o placar. Em lance duvidoso, Dudu caiu na área e Heber Roberto Lopes assinalou pênalti. O próprio camisa 11 foi para a cobrança, aos três, e converteu colocando a pelota no canto esquerdo do goleiro Ruan, que foi para o direito. O tento esfriou a partida, que desde o primeiro tempo era lá e cá. Com lesões musculares, Rafael Ribeiro e Lelê deram lugar a Camacho e Jobson. Com o placar a favor, o Timbu jogava com inteligência e chegou ao terceiro gol. Luiz Henrique ameaçou bater no gol e, com um passe açucarado, deixou Jobson livre para bater no canto e encaminhar a vitória.

O placar só não foi maior porque Robinho parou na trave de Ruan, aos 39. Agora, o Náutico volta a entrar em campo no próximo final de semana. No sábado (7), visita o Confiança, em Sergipe, na briga pela vice-liderança do Grupo A.

Ficha do jogo

Náutico 3

Bruno; Bryan, Sueliton, Rafael Ribeiro (Camacho) e Assis; Josa, Luiz Henrique e Jhonnatan; Lelê (Jobson), Dudu (Tharcysio) e Robinho. Técnico: Márcio Goiano.

Atlético/AC 1

Ruan; Matheus (Araújo), João Marcos, Diego e Alfredo; Leandro, Kássio (Marquinhos) e Eduardo; Tauã (Igor), Neto e Rafael Barros. Técnico: Álvaro Miguéis.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE).

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC).

Assistentes: Neuza Ines Back e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC).

Gols: Assis, aos 40 do 1T, Dudu, aos 3 do 2T, Jobson, aos 33 do 2T (N); Rafael, aos 38 do 1T (A)

Cartão amarelo: Araújo (A)

Da Folha de Pernambuco