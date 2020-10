Debate histórico na Vilabela FM repercute na região e bate recorde de audiência no rádio e internet

O debate realizado nesse sábado (03), com os candidatos a prefeito de Serra Talhada-PE foi um sucesso na rádio que mas cresce em toda região, Vilabela FM, batendo recorde de audiência no rádio e na internet.

Os candidatos (as) Marquinhos Dantas (PRTB), Márcia Conrado (PT), Socorro Brito (AVANTE) e Victor Oliveira (PL) estiveram no plenário da Câmara de Vereadores por mais de duas horas debatendo sobre suas propostas para a Capital do Sertão do Pajeú

A Vilabela FM demonstrou mais uma vez a força do seu jornalismo, que conta com nomes como Francys Maya e Anderson Tennens, e a credibilidade que a destaca como uma das rádios de maior repercussão no interior de Pernambuco.

No próximo sábado (10) a emissora fará mais um debate, só que dessa vez o embate será entre os candidatos a vice-prefeito da cidade. E a cobertura das eleições 2020 não para por aí, a Vilabela FM realizará o último debate envolvendo os quatro candidatos a prefeito de Serra Talhada e a no dia 15 de novembro fará toda a apuração dos votos da cidade e de toda região.