Débora, jovem que sofreu acidente em kart, vai se mudar para São Paulo

A auxiliar de ensino infantil Débora Esthefany Dantas de Oliveira, de 19 anos, que teve o couro cabeludo arrancado em um acidente de kart no Recife, pretende morar em São Paulo após receber alta médica. A medida visa facilitar o tratamento, que, segundo os médicos, será extenso e pode durar pelo menos dois anos.

As informações foram confirmadas pelo noivo da jovem, o microempresário Eduardo Tumajan. “Toda decisão que tomamos é pensando no bem-estar dela”, disse o rapaz por telefone.

Como a Folha adiantou há algumas semanas, estima-se que a auxiliar de ensino infantil tenha alta hospitalar em meados de outubro, segundo o cirurgião plástico Olimpio Colichio Filho, que é diretor clínico do Hospital Especializado, onde a jovem está internada em Ribeirão Preto, São Paulo, desde o dia 18 deste mês. De acordo com o boletim médico divulgado ontem pela unidade de saúde, a paciente “está em recuperação, no quarto, com excelente evolução clínica e sem intercorrências”.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (12) Débora agradeceu todas as mensagens que tem recebido do mundo inteiro em apoio à sua recuperação. “O tratamento tem ocorrido de forma maravilhosa. As pessoas que trabalham no hospital são carinhosas, preocupadas com a saúde da gente e estamos muito felizes com isso. São mensagens de carinho que chegam pela internet, e chegam pessoas aqui para deixar cartinhas. E isso tem me ajudado muito”, disse.

Em outro trecho do vídeo enviado pela assessoria de imprensa do hospital, a jovem falou que está estudando bastante. “Estou muito bem. Até já sinto minha cabeça coçar de vez em quando. Estou muito feliz que estou viva. Poderia ter acontecido coisa muito pior comigo. Consegui sair de uma situação muito difícil para estar aqui hoje, andando, conversando tranquilamente, e isso é o que me deixa mais satisfeita”, disse.

